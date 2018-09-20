عقب حادثة «طفل سيهات».. الشورى يصوت على مشروع النقل المدرسي

تواصل – الرياض:

فتحت حادثة وفاة طفل حافلة سيهات الذي مات مختنقا داخل الباص المدرسي، الطريق للتصويت على مقترح مقدم لمجلس الشورى منذ رمضان 1437 بشأن نظام النقل المدرسي.

وأكد رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، أن المجلس سيصوت على نظام النقل المدرسي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، موضحاً أن «النظام مر بجميع المراحل واستوفى جميع الإجراءات، وتمت دراسته باستفاضة واسعة، وبحثه من المرور وهيئة النقل العام وشركة تطوير ووزارة التعليم، وسيعرض على جدول الأعمال للتصويت عليه».

أما مقدمة المقترح الدكتورة حنان الأحمدي، فقالت ‘‘إن اللجنة التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أولت اهتماماً واسعاً للنظام، خصوصاً بعد الحادثة الأخيرة وأن المشروع في مراحله النهائية‘‘ مؤكدة أن سائقي الحافلات يحتاجون إلى نظام أكثر صرامة، كما أن مشروع النظام الجديد اشترط وجود مرافق أو مرافقة في حافلات النقل المدرسي، خصوصاً للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، الأمر الذي لا يعد ملزما في الوقت الراهن لدى مشغلي النقل المدرسي، مضيفة «من الضروري أن يتواجد مشرف على الطلاب داخل الحافلات ليتأكد من سلامة الجميع ومساعدتهم عند الحاجة».

فيما كشف رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى أنه تم الانتهاء من النظام بالكامل، وسيعرض للتصويت خلال 3 أسابيع بحسب ‘‘الوطن‘‘.

المقترح المقرر التصويت عليه يهدف إلى تعزيز سلامة الطلاب والمعلمات أثناء نقلهم من وإلى المدرسة ويقوم على اجتياز الفحوص الطبية وإجراء اختبارات مهنية أخرى للسائق، بحيث لا يكفيه حمل رخصة القيادة فحسب، كما يتميز النظام بأنه يغطي جميع أنماط المدارس وجميع المستفيدين، سواء الطلاب في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية، من خلال تحديد نماذج للحافلات وفق اشتراطات السلامة التي لوحظ أنها غير مطبقة حالياً في كثير من حافلات النقل الخاصة.