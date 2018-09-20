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الدمام.. معلمات مدرسة ينجحن في إخلاء 490 طالبة عقب اندلاع حريق (صور)

الدمام.. معلمات مدرسة ينجحن في إخلاء 490 طالبة عقب اندلاع حريق (صور)
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تواصل – الدمام:

أوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن معلمات مدرسة ثانوية للطالبات نجحن في تنفيذ عملية إخلاء ناجحة بعد اندلاع حريق في أحد مكيفات الفصول، وقمن بإبلاغ أولياء الأمور، وساهمن في نقل الطالبات للحافلات وذلك في وقت وجيز وهنّ في أتم صحة وعافية بحمد الله.

وبحسب ‘‘الرياض‘‘ أكد الباحص أن مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان وقف ميدانياً على الحادثة وقام بزيارة المدرسة والاطلاع على الإجراءات التي تمت والتقى مديرة مكتب تعليم شرق الدمام وقيادة المدرسة بحضور الجهات المعنية من إدارة الأمن والسلامة المدرسية وإدارة المباني والتشغيل والصيانة وفريق الإطفاء من الدفاع المدني، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل بسلامة منسوبات المدرسة وطالباتها كما شكر القائدة والمعلمات على حسن إدارتهن للحدث بنجاح تام.

وأشار الباحص إلى أن محور السلامة في المرافق التعليمية أحد الأركان الأساسية التي تعمل عليها الإدارة وفق منهجيات عمل لا يقبل فيها التهاون أو التراخي وهي أولوية قصوى في منظومة العمل.

كانت قائدة ومعلمات الثانوية الخامسة بشرق مدينة الدمام قد نجحن، أمس الأربعاء، في إخلاء 490 طالبة إلى منطقة آمنة وبنجاح كبير، بعد اندلاع حريق بمكيف بأحد الفصول الدراسية أثناء تواجد الطالبات للفسحة بفناء المدرسة، وتم إغلاق التيار الكهربائي الرئيسي منعاً لامتداد النار وأبلغن الدفاع المدني الذي هرع إلى الموقع سريعاً وقام بإخماد الحريق من مصدره الأساسي.

 

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