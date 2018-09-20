بهذه المواصفات.. «أمانة الشرقية» تقيم متنزهاً برياً على طريق «الدمام – الرياض»

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تواصل – فريق التحرير:

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعة أرض بمساحة 6 ملايين متر مربع لإقامة متنزه بري “مؤقت”، يقع على طريق الدمام – الرياض السريع وطريق المطار.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المتنزه تم تخصيصه لإقامة المخيمات التي تقام في موسمي الشتاء والربيع من كل عام، وهذه الخطوة تهدف لوضع تنظيم جديد لمناطق التخييم، والتي تضمن خدمة المتنزهين بشكل أفضل‘‘.

وأضاف الصفيان، أن الموقع الجديد يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلومتراً، وسيتمكن المواطن والمقيم من الحصول على موقع خاص به للتخييم عبر بوابة أمانة الشرقية الإلكترونية، من خلال شروط وضوابط سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأشار إلى أن مساحة المخيم الواحد تتراوح بين 1000 و1500 متر مربع، وستكون في مكان مناسب وتضمن الخصوصية التامة، إضافة إلى أن الموقع الجديد سيتضمن موقع لإقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه.

وأبان أنه سيتم تخصيص مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، فيما سيتم تأمين حاويات لكل مخيم وفق آلية وضوابط لضمان نظافة المواقع.

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