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«غرفة الرياض» تعلن عن طرح وظائف بالقطاع الخاص

«غرفة الرياض» تعلن عن طرح وظائف بالقطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم لشغل (388) وظيفة فنية وإدارية، أعلنت عنها 7 شركات بمنطقة الرياض.

وقال ‘‘إن المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ستكون خلال الفترة 24 إلى 27 سبتمبر الجاري بمقر غرفة الرياض والشركات‘‘ لافتاً الباحثين عن العمل للاستفادة من هذه الوظائف، مؤكداً حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل، مبيناً أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعماً لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتأتي طرح هذه الوظائف مواكبة لتوجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات بمؤسسات القطاع الخاص، علماً أن الوظائف المطروحة تحت مسميات (محاسب زبائن، حارس أمن، مصفف، محضر قهوة، منسق أسعار، مسؤول مراقبة المخزون، محاسب سوق، مشغل جرافيك، فني حاسب آلي، مدير مالي، مدير أمن وسلامة، محلل أعمال، مستشار قانوني، مدير خط إنتاج، فني مختبر صناعي، فني سلامة وصحة مهنية، أمين مستودع، مشغل خط إنتاج، سائق خدمة، ممثل مبيعات، أخصائية مبيعات، أخصائية توظيف، استشارية مبيعات سيارات، أخصائي تصوير فوتوغرافي وفيديو، مدير فرع، مشرف فرع، استقبال زبائن).

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