سامسونج تعلن عن هاتف جديد بـ 3 كاميرات خلفية

تواصل – وكالات:

أعلنت سامسونج اليوم، بشكل رسمي، عن هاتفها الجديد Galaxy A7 نسخة 2018 والذي يعتبر أول هواتف الخطة الجديدة لسامسونج للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة.

الهاتف يقدم 3 كاميرات من الخلف الرئيسية بدقة 24MP وهناك كاميرا أخرى بزاوية عريضة دقتها 8MP وكاميرا ثالثة للبوكيه بدقة 5MP حيث تأتي الثلاث كاميرات كأهم مزايا الهاتف ومدعمة بالذكاء الاصطناعيAI للتعرف على 9 مشاهد بالإضافة إلى بصمة الإصبع الموجودة في الإطار اليمين هذه المرة.

مواصفات Galaxy A7

الشاشة: سوبر أموليد بحجم 6 إنش بدقة FHD+

المعالج: ثماني النواة من فئة Exynos

الذاكرة العشوائية: 4GB و6GB.

ذاكرة التخزين الداخلية: 64GB و128GB مع دعم للذاكرة الخارجية.

الكاميرا الخلفية. ثلاث كاميرات بدقة 24MP و8MP و5MP.

كاميرا السيلفي: بدقة 24MP.

النظام: أندرويد أوريو 8.1

البطارية: 3300 مللي امبير.

الألوان: أزرق – أسود – ذهبي – أحمر.

سيتوفر الهاتف للبيع في الكثير من الأسواق الآسيوية والأوروبية في فصل الخريف القادم ولم تفصح سامسونج عن الأسعار.