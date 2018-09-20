«أمانة عسير» تتوعد المتسببين في تأخير إنهاء معاملات المواطنين عمداً

تواصل – واس:

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أهمية إنهاء إجراءات المعاملات التي تتعلق بخدمة المواطنين لدى الأمانة في جميع وكالاتها وإداراتها وفروعها المرتبطة، دون تأخير وذلك وفق الأنظمة المعمول بها.

وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة في بيان صحافي اليوم، أن الدكتور الحميدي أصدر تعميماً لجميع الوكالات والإدارات في الأمانة وفروعها، شدد فيه على إنهاء جميع المعاملات التي ترد إلى الأمانة في حدود الإطار الزمني المحدد لها، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يتسبب في تأخر أي إجراء أو توجيه وسيكون عرضة للمسألة واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحقه، مع التأكيد على تقديم خدمة ذات جودة عالية في الوقت المحدد.