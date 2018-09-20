«أمانة عسير» تتوعد المتسببين في تأخير إنهاء معاملات المواطنين عمداً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع.. تعرف على التفاصيل

اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع.. تعرف على التفاصيل

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

«أمانة عسير» تتوعد المتسببين في تأخير إنهاء معاملات المواطنين عمداً

«أمانة عسير» تتوعد المتسببين في تأخير إنهاء معاملات المواطنين عمداً
0

تواصل – واس:

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أهمية إنهاء إجراءات المعاملات التي تتعلق بخدمة المواطنين لدى الأمانة في جميع وكالاتها وإداراتها وفروعها المرتبطة، دون تأخير وذلك وفق الأنظمة المعمول بها.

وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة في بيان صحافي اليوم، أن الدكتور الحميدي أصدر تعميماً لجميع الوكالات والإدارات في الأمانة وفروعها، شدد فيه على إنهاء جميع المعاملات التي ترد إلى الأمانة في حدود الإطار الزمني المحدد لها، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يتسبب في تأخر أي إجراء أو توجيه وسيكون عرضة للمسألة واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحقه، مع التأكيد على تقديم خدمة ذات جودة عالية في الوقت المحدد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإطاحة بوافدين عربيين حاولا رشوة موظفين بأمانة عسير

الإطاحة بوافدين عربيين حاولا رشوة موظفين بأمانة عسير

أمانة عسير تكشف تفاصيل الاعتداء على رئيس بلدية بارق بسلاح أبيض

أمانة عسير تكشف تفاصيل الاعتداء على رئيس بلدية بارق بسلاح أبيض

تعرّف على مركز «مراس» لإنجاز المعاملات الحكومية في مكان واحد (فيديو)

تعرّف على مركز «مراس» لإنجاز المعاملات الحكومية في مكان واحد (فيديو)

«التعليم» تستبدل المعاملات الورقية بـ«راسل» بدءاً من الأحد المقبل

«التعليم» تستبدل المعاملات الورقية بـ«راسل» بدءاً من الأحد المقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>