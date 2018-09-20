جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة شؤون الموظفين بجامعة أم القرى، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة لديها على سلم رواتب الموظفين العام، بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظتي الليث والقنفذة، التي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً.

وحددت الجامعة يوم الأحد المقبل، موعداً للتقديم على تلك الوظائف حتى يوم الثلاثاء الثاني والعشرون من الشهر الجاري من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف عبر الرابط التالي https://recruit.uqu.edu.sa.

وأكدت على المتقدمين مراعاة شروط التوظيف المعمول بها وفق نظام الخدمة المدنية والمتمثلة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن الـ 18 عاماً، وأن يكون المتقدم لائقاً صحياً، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق، ويجب مراعاة المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

وبينت إدارة شؤون الموظفين، أنه فيما يخص وظائف الأمن والسلامة فيشترط أن يكون المتقدم سليم الحواس، وقوة البنية وحدة البصر وقوة الملاحظة وحُسن التصرف، واستخدام أجهزة الاتصالات، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، وعدم قبول الموظف العسكري القائم على رأس العمل.

ودعت شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الراغبين في الاطلاع على قائمة الوظائف الإدارية والفنية الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة مع مراعاة المؤهلات العلمية التي تتطلبها كل وظيفة.