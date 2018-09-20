«العدل»: مدن الشرقية خالية من زواج الأجانب

تواصل – الرياض:

وثقت إحصائية حديثة أصدرتها وزارة العدل تسجيل 36129 عقد نكاح، شملت عقود زيجات خاصة بمقيمين، أو يكون أحد الأطراف مواطنا أو مواطنة، وذلك خلال عام 1438.

وخلت الإحصائية من تسجيل أي حالات لزواج الأجانب في محافظات المنطقة الشرقية، فيما كان أقلها في الباحة بواقع 87 صكاً، وفقاً لـ”الوطن”.

وشكلت الزيجات ارتفاعاً ملحوظاً في المحاكم وبلغ عددها الإجمالي 36129 عقداً، وحلت مكة المكرمة في مقدمة تلك المناطق حيث سجلت 21966، ثم الرياض بواقع 6467 عقدا، ثم منطقة المدينة المنورة 2356، وجازان 1665.

وبلغت تلك العقود في نجران نحو 1155، فيما بلغ عدد الزيجات في عسير نحو 904، أما القصيم فسجلت 647 عقدا، وفي تبوك 282، وسجلت منطقة حائل 245 عقداً، والحدود الشمالية 181، ومنطقة الجوف 174، وبلغ عددها في الباحة 87 عقداً.