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%29.2 من القروض العقارية لسكان الرياض

%29.2 من القروض العقارية لسكان الرياض
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تواصل – الرياض:

أطلقت وزارة الإسكان خلال 15 شهراً حوالي 366306 منتجات سكنية وتمويلية، توزعت على كافة مناطق المملكة، وذلك بعد إضافة مجموع منتجات الدفعة الرابعة لشهر أبريل الماضي (21840) منتجاً.

وبحسب الإحصائيات الخاصة، فإنه عدد القروض العقارية بلغ خلال الفترة المحددة 118200 قرض، نصيب سكان الرياض منها 29.2 % وتوزعت النسب المتبقية على المناطق الأخرى، وفقاً لـ”الوطن”.

وتوضح الإحصائيات، أنه بلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء في الـ15 شهرا 150146 منتجاً، بينما وصل عدد الأراضي السكنية 97960 منتجاً توزعت على جميع مناطق المملكة، وقد حصلت مكة المكرمة على جزء كبير من الأراضي السكنية بنسبة 27.4 %، لتأتي عقبها منطقة جازان بنسبة 14.7 %.

وظهرت الإحصائيات، أن 27.7 % من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء خصصت لمكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 22.9 %، وجاءت الرياض ثالثاً بنسبة 21.2 %.

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