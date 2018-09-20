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ما حقيقة ظهور الشبح الرمادي خلال إعصار فلورنس؟ (فيديو)

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تواصل – وكالات:

تداولت مواقع الإنترنت وبعض وسائل الإعلام شريط فيديو ذكرت أنه يظهر “الشبح الرمادي” الذي تتحدث عنه بعض الأساطير في أمريكا.

وقام بتصوير الفيديو جيم وبيللي ماكلانسي، المتخصصان برصد الظواهر الغريبة، ويظهر فيه أحد الأرصفة البحرية أثناء تعرضه لإعصار “فلورنس” المدمر الذي ضرب أمريكا مؤخراً، ولكن المثير هو “الخيال” الغريب الذي بدا في الفيديو، والذي يشبه شبحا بجسم رجل يمشي أثناء العاصفة.

وبعد انتشار الفيديو، شكك بعض المغردين في صحته مؤكدين أن الشيء الذي يتحرك في الفيديو قد يكون تم تركيبه بصورة تقنية حديثة.

فيما بدأ آخرون يؤكدون أن الجسم الغريب الذي ظهر في الصور، هو “الشبح الرمادي” الذي تتحدث عنه بعض الأساطير، والذي يظهر عادة أثناء العواصف.

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