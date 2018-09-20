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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدامتها لـ3 آلاف نازح في الحديدة

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدامتها لـ3 آلاف نازح في الحديدة
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تواصل- واس:

تقدم العيادات الطبية والتغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 3 آلاف نازح ومتضرر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

واستقبلت العيادات 138 حالة مرضية في عيادة الطوارئ و 169 حالة في عيادة الباطنية و10 حالات في رعاية الحوامل، كما تم تقديم خدمة الرعاية الصحية للجراحة والإسعافات الأولية لعدد 83 فرد والخدمات التغذوية لعدد 13طفل وخدمات التحصين لطفلين والمختبر لـ 80 حالة وتم صرف العلاج لـ 317 حالة.

وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز، للتخفيف من معاناة الأشقاء جراء الأزمة التي يمرون بها.

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