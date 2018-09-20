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«العدل»: الصلح يعيد 1.1 مليار ريال خلال عام

«العدل»: الصلح يعيد 1.1 مليار ريال خلال عام
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تواصل- الرياض:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات تنفيذ محاضر الصلح المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 6345 طلباً، بإجمالي مبالغ يقدر بنحو 1.1 مليار ريال، خلال العام الهجري الماضي 1439، بارتفاع 40% عن طلبات عام 1438.

ويعد محضر الصلح، بعد المصادقة عليه، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، وفقا لـ”الوطن”.

تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1966 طلباً، بقيمة 248 مليون ريال، تليها الرياض بـ1604 طلبات، بقيمة 240 مليون ريال، ثم الشرقية بـ994 طلباً، بقيمة نحو 178 مليون ريال، ثم عسير بـ523 طلباً، بقيمة 22 مليون ريال.

وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بـ207 طلبات، بإجمالي مبالغ يقدر بـ371 مليون ريال، تليها حائل بـ205 طلبات، بقيمة 9.6 مليون4 ريال، تليها الحدود الشمالية بـ199 طلباً، بقيمة 17 مليون ريال، ثم تبوك بـ189 طلباً، بقيمة 6 ملايين ريال، والجوف بـ120 طلباً، بقيمة 2.7 مليون ريال، والقصيم بـ115 طلباً، بقيمة 14 مليون ريال.

وسجلت محاكم ودوائر جازان 104 طلبات، بقيمة 3.8 مليون ريال، تليها نجران بـ84 طلباً، بقيمة 11 مليون ريال، والباحة بـ35 طلباً، بقيمة 6.8 مليون ريال، مسجلة أقل المناطق في الفترة نفسها.

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