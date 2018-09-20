بالأرقام.. جرائم «مروعة» لميليشيا الحوثي بحق المدنيين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع.. تعرف على التفاصيل

اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع.. تعرف على التفاصيل

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

بالأرقام.. جرائم «مروعة» لميليشيا الحوثي بحق المدنيين

بالأرقام.. جرائم «مروعة» لميليشيا الحوثي بحق المدنيين
0

تواصل- وكالات:

تنوعت جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بحق اليمنيين، ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل.

وتكشف أرقام من مصادر متنوعة، عن هول ما يتعرض له سكان اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المتشددة، إلا أن هذه الأرقام “غيض من فيض” حسبما قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر.

التقرير الأحدث للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كشف عن حجم هذه الانتهاكات بالأرقام، موثقا مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة مثلهم، بنيران ميليشيات الحوثي خلال العام الجاري.

ووفقا للتقرير، فقد قتل الانقلابيون قرابة 200 مدني من بينهم 30 طفلاً، جراء الألغام الفردية والعبوات الناسفة التي زرعوها عشوائيا، كما تسببت ألغام الحوثيين بإصابة أكثر من 100 مدني، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

كما رصد التقرير أكثر من 30 حالة إعدام خارج إطار القضاء، وقتل المتمردون مثلهم تحت التعذيب، فضلا عن اعتقال واختطاف قرابة ألف مدني بينهم 40 طفلا، معظمهم في صنعاء، إلى جانب حوالي 200 حالة تعذيب في السجون السرية التي تشرف عليها ميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات.

التقرير رصد كذلك تجنيد المتمردين لأكثر من 800 طفل معظمهم في العاصمة صنعاء، التي لا تزال في قبضة الميليشيات الانقلابية.

ومع توالي خسائرها الميدانية في محافظة الحديدة، انتقمت ميليشيات الحوثي من المدنيين، فقد وثق التقرير مقتل أكثر من 200 مدني خلال النصف الأول من العام الجاري، وحوالي 100 حالة اختطاف، إلى جانب تدميرهم نحو 70 منشأة خاصة وعدد من المنشآت العامة.

وتعد هذه الأرقام التي توثق جرائم ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني، بعضاً “فقط” من انتهاكات المتمردين المستمرة منذ 4 سنوات، لخدمة مصالح محركيها في طهران.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر لـ”سكاي نيوز عربية” إن التقرير يرصد فقط “ما استطاع النشطاء أن يوثقوه، لكن الجرائم الأكبر هي التي لم توثق”.

واعتبر الوزير أن الحوثيين ارتكبوا “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في اليمن، منذ “الجريمة الكبرى وهي الانقلاب على الشرعية في 21 سبتمبر 2014”.

وأضاف: “الميليشيات ارتكبت الآلاف من الانتهاكات والجرائم”، لكن حسب رأيه فإنها أيضا وراء “أكبر جريمة في التاريخ اليمني هي تجنيد الأطفال”.

وقال عسكر إن أكثر ضحايا الألغام من الأطفال، مشيراً إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من 2 مليون لغم في أنحاء متفرقة من البلاد خلال سنوات الانقلاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. شاب أعزل يتصدى لعملية سطو مـسلح على محل ذهب باليمن

بالفيديو.. شاب أعزل يتصدى لعملية سطو مـسلح على محل ذهب باليمن

الكشف عن هوية قاتل الرئيس اليمني السابق.. وأسباب تصوير جثته

الكشف عن هوية قاتل الرئيس اليمني السابق.. وأسباب تصوير جثته

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 7 شاحنات طبية لوزارة الصحة اليمنية (صور)

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 7 شاحنات طبية لوزارة الصحة اليمنية (صور)

قائد عسكري سوداني يكشف حقيقة الانسحاب من قوات التحالف العربي

قائد عسكري سوداني يكشف حقيقة الانسحاب من قوات التحالف العربي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>