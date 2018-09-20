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احذر.. 5 علامات تدل على وجود انسداد في شرايين القلب

احذر.. 5 علامات تدل على وجود انسداد في شرايين القلب
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تواصل – وكالات:

أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة حول العالم، وانسداد الشرايين سبب رئيسي للأزمات القلبية، لذلك يعتبر الكشف المبكر عنه أمراً حيوياً.

ويمكن إجراء تغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية لعلاج انسداد الشرايين وضمان عدم تكراره، لذلك قم بمراقبة الأعراض التالية والتي يخبرك جسمك من خلالها عن وجود انسداد ولو بسيط:

* الصلع المتوسط والكامل مؤشر يضاعف احتمال الوفاة بسبب انسداد الشرايين.

* تجعّد صوان الأذن خاصة المنطقة السفلى منه أحد الأعراض الصامتة على وجود انسداد في شرايين القلب.

* ألم عضلة الساق عند المشي إشارة على وجود انسداد في شرايين الساق خاصة إذا كان الإنسان مدخناً.

* ألم الفك والذي يمتد إلى الرقبة من علامات انسداد شرايين القلب خاصة لدى النساء، لكن على الرجال الانتباه له أيضاً.

* قد تكون أوجاع أسفل الظهر ذات صلة بانسداد الشرايين وليس تعب عضلات الظهر فقط.

* التدخين عامل خطر يرتبط بانسداد الشرايين، والحل هو الإقلاع عن التبغ.

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