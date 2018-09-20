قائد مدرسة لـ«تواصل»: حالات التعدي على المعلمين نادرة.. ودورنا نشر القيم

تواصل – فريق التحرير:

أوصى علي عبدالله الرويغ، قائد متوسطة وثانوية الدرعية لتحفيظ القران الكريم بالرياض، الطلابَ بالجد والاجتهاد واستثمار أوقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى أوطانهم، مع ضرورة احترام العلم والمعلم.

وقال الرويغ في تصريحات خاصة لـ«تواصل»: ‘‘عدم احترام المعلم من قِبل بعض الطلاب لا تتعدى كونها حالات فردية ونادرة، وتقوم الجهات المسؤولة بمعالجتها بالطرق التربوية المناسبة‘‘.

وأضاف قائد متوسطة وثانوية الدرعية لتحفيظ القرآن، أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يتم تنفيذها في المدارس تسهم في تنمية وصقل مواهب الطلاب وتوجيه طاقاتهم حتى يتم توظيفها في الأعمال التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وعن دور المدرسة في ترسيخ القيم والأخلاق، أوضح الرويغ أن المدارس لها دور مهم في ترسيخ تعاليم الدين السمحة ونشر القيم التربوية الصحيحة وسط الطلاب بما يسهم في تقويم سلوكهم ويوجههم نحو الاعتدال واحترام الآخرين، لاسيما المعلم الذي له الدور الرائد في التعليم باعتباره القدوة الصالحة لطلابه.

وطالب في نهاية تصريحاته، الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد بتحديد الأهداف والتخصصات التي يرغبونها حتى تكون الرؤية واضحة بالنسبة لهم بعد تخرجهم من الثانوية.