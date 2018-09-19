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تقديراً لجهود الجنود.. شباب ينتجون لعبة حربية عن الجيش السعودي

تقديراً لجهود الجنود.. شباب ينتجون لعبة حربية عن الجيش السعودي
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تواصل – الرياض:

في لمسة وفاء من شباب سعوديين، أنتج مجموعة من الشباب لعبة باسم «جنودنا البواسل»، وهي لعبة حربية قتالية استراتيجية تحاكي الدفاع عن الوطن.

وتأتي اللعبة تزامناً مع اليوم الوطني الـ 88، وتقديراً لجهود جنودنا الأشاوس في الدفاع عن حياض الدين والوطن.

ووفقاً لـ”عكاظ” فإن مبدأ اللعبة يقوم على نمط استراتيجي ليكون لك هدف يلزمك تحقيقه، يتمثل في بناء وطنك والدفاع عنه بقيادتك لجيشك بطريقة ذكية، وتم تجسيدها على أن يكون لكل لاعب جنود ومشاة وأسلحة نارية دفاعية، وتهدف اللعبة إلى حماية اللاعبين لوطنهم من كيد الأعداء والحاقدين الطامعين في زعزعة أمن الوطن.

ومن المقرر إطلاق اللعبة اليوم (الخميس) ٢٠ سبتمبر في منصات APPSTORE وGOOGLE ANDROID بتصاميم وجرافيكس عالية الدقة، تحتوي على الكثير من الخصائص في اختيار وحدات عسكرية منوعة وبناء أنظمة دفاع قوية لوطنك، وتتميز هذه اللعبة بأنها أول لعبة حربية دفاعية لجنود الوطن صممت لعشاق الألعاب الاستراتيجية في المملكة.

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