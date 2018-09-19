«التعليم» تُحذر المعلمين من عقاب الطلاب تحت أي مبرر

تواصل – الرياض:

وجهت وزارة التعليم جميع المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية، إلى عدم استخدام أي أسلوب من أساليب العقاب مهما كانت المبررات، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع من يعاقب الأطفال وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ حذرت التعليم بعدم عقاب الطلاب والطالبات بأي صورة من صوره البدني والنفسي واللفظي وكذلك إخراجهم من الفصول أو إيقافهم أثناء الحصص، مؤكدة أن العقاب ينمي الكراهية للمدرسة ويؤثر سلباً في شخصية الطالب والطالبة.

كما طالبت بتفعيل قواعد السلوك والمواظبة والتركيز على الجانب الوقائي والنمائي وكذلك الاستفادة من دليل التربويين لرعاية السلوك من قبل المعلمين والمعلمات وفتح قنوات الحوار التربوي الهادف المنظم مع الطلاب والطالبات.