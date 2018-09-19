«أبل» تمنح المستخدمين علامات ثقة سرية

تواصل – وكالات:

بدأت شركة آبل في منح المستخدمين “علامات ثقة” سرية استنادًا إلى كيفية استخدامهم لأجهزتهم، وقالت الشركة إنها بدأت في تتبع عدد المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة من أجهزة هواتف آيفون ، وذلك في سبيل إنشاء مقياس الثقة للأجهزة الخاصة بالمستخدم.

ورفضت الشركة الكشف عن الأسباب الدقيقة لقيامها بجمع البيانات، وجاء الكشف عن سياسة آبل الجديدة من خلال الاتفاقية القانونية لتحديث نظامها التشغيلي آي أو إس iOS 12، الذي صدر في وقت سابق من هذ الشهر.

وظهر بند جديد في صفحة خصوصية iTunes Store يشير إلى ما يلي: “للمساعدة في تحديد ومنع الاحتيال، سيتم استخدام معلومات حول كيفية استخدام جهازك، بما في ذلك العدد التقريبي للمكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها أو تستلمها لحساب علامات الثقة في الجهاز عند محاولة الشراء”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تخبر فيها آبل عملائها حول تحديد علامات الثقة، ومن غير الواضح بعد كيف سيساعد عدد المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني في تحديدها.

ويعتبر من غير الواضح كيف تحسب آبل علامات الثقة لجهاز ما من خلال مشتريات iTunes التي يتم إجراؤها عبر أجهزة Apple TV، كما أنه من غير الواضح كيف أن تسجيل وتتبع عدد المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني التي تنتقل عبر أجهزة المستخدم المختلفة مثل هاتف آيفون وحاسب آيباد اللوحي وجهاز آيبود تتش من شأنها مساعدة آبل على التحقق من هوية الجهاز بدلاً من التحقق من معرف الجهاز الفريد.

وتعد مسألة تتبع سلوك العملاء تطوراً غريباً لشركة آبل، وهي الشركة التي انتقدت سابقًا وبشكل علني نماذج أعمال تتبع المستخدم في شركات تكنولوجيا أمريكية كبيرة أخرى مثل فيسبوك وجوجل، حيث قال تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل في شهر يونيو إن طرق التتبع المستخدمة من قبل بعض الشركات بعيدة عن السيطرة تمامًا.