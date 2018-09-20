المملكة وقياداتها.. تاريخ مُشّرف في خدمة ضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

“لبيك اللهم لبيك..لبيك لا شريك لك لبيك”.. نداء يرفعه كل عام حجاج بيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض، يقابله تلبية أخرى لرغبات وطلبات وسبل راحة ضيوف الرحمن خلال فترة تواجدهم بالمملكة، بدءا بالقيادة الرشيدة ومروروا بالوزراء وحتى أصغر موظف أمن في ساحة الحرمين يتفانون في خدمة الحجيج، مؤكدين أنه شرف عظيم فضلهم به الله عن غيرهم من الدول.

بلاد الحرمين منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز المؤسس – رحمه الله – مرورا بكوكبة من الملوك، وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لم تتوانَ– قيادة وشعبا – في بذل الغالي والنفيس، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على توفير أقصى سبل الراحة، لتيسير أداء شعيرة الحج والعمرة على الحجيج، من مشارق الأرض ومغاربها.

التطورات العظيمة التي واكبت الوزارات والإدارات الحكومية، قد واكبها أيضا تطور العمل الخدمي المقدم للحجاج، حيث تعلن المملكة حالة الطوارئ القصوى مع كل عام، استعدادا لهذا المؤتمر العالمي، الذي يجتمع فيه الملايين من مختلف بقاع الأرض، ينادون ربا واحدا، ويبتغون هدفا واحدا، بنداء واحد، “لبيك اللهم لبيك..لبيك لا شريك لك لبيك”.

وقد حمل ملوك بلاد الحرمين على عاتقهم، منذ عهد الملك المؤسس وحتى الآن، مهمة خدمة الحجيج ورعايتهم، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، حتى يؤدوا شعيرتهم على أكمل وجه، وهو ما تجسد في كلمة الملك خالد – رحمه الله – حين وقف مخاطبا الحجيج ذات يوم، ومن بعده إخوانه بنو عمومته: “إننا في هذا البلد المقدس، الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، يعبدونه لا يشركون به شيئا، نحس بفرحة غامرة ونحن نفتح قلوبنا لاستقبال ضيوف الرحمن، في الوقت الذي نشعر أنَّ من أولى الواجبات علينا، أن نكرس الجهد وأن نوفر الإمكانيات، في سبيل أن تتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في راحة ويسر وسهولة”.

وتابع قائلا: “ولئن شرف الله المملكة العربية السعودية أن تكون خادمة للحرمين الشريفين، فإنها تدرك في نفس الوقت، أن هذا الشرف العظيم يتطلب منها العمل بكل ما أوتيت من قوة، لتوفير المزيد من نعم الأمن والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن، حتى يستطيعوا أداء فريضة الحج، في جو من الطمأنينة والراحة، اللتين تحرص عليهما منذ أن أنعم الله على جلالة المغفور له الملك عبد العزيز – يرحمه الله – مؤسس هذه المملكة، بجمع شملها وتوحيد كلمتها، ونشر الأمن في ربوعها، على أساس من تحكيم كتاب الله الكريم والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

هذه العبارات تجسد مدى الاهتمام، وحجم الرعاية التي ينالها الحجاج من المملكة، وقد تُرجم هذا الاهتمام وتلك الرعاية إلى واقع ملموس، في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .

القطاعات المعنية بخدمة الحجيج

هناك الكثير من قطاعات الدولة المعنية برعاية الحجاج والعناية بهم، وهي:

وزارة الداخلية.. وهي تحمل الجانب الأكبر من أعباء رعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام، منذ وصولهم إلى المملكة، وخلال وجودهم في أراضيها، وحتى مغادرتهم البلاد بعد أدائهم لمناسك الحج، فوزارة الداخلية على رأس الجهات المسؤولة عن استقبال ضيوف الرحمن، وإجراء معاملات دخولهم إلى منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية، والإشراف على تحركهم نحو الأراضي المقدسة، والسهر على راحتهم وأمنهم، وتنظيم حركة المرور، والحفاظ على سلامة الحجاج وممتلكاتهم، ومتابعة أمورهم.

وزارة الدفاع والطيران.. تقوم بالعديد من الجهود التعاونية مع وزارة الداخلية في حفظ النظام، وتنظيم حركة السير، وإرشاد التائهين مع الهلال الأحمر، والكشافة، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وزارة الصحة.. تعد من أبرز الجهات الرسمية، التي لها نشاط متواصل خلال موسم الحج، سواء من حيث الإشراف الشامل على الحالة الصحية للحجيج، أو من حيث تقديم مختلف أنواع الرعاية الصحية لهم، أو من حيث مراقبة الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها على الفور، ضمانا للحفاظ على الصحة العامة في هذا الملتقى الإسلامي، منذ لحظة دخول الحجاج إلى أراضي المملكة، وحتى مغادرتهم لها.

وهناك وزارات وإدارات أخرى توفر الخدمات الأساسية، وتقوم بعملية المراقبة في المشاعر المقدسة أثناء الحج كتوفير المياه، والكهرباء، والاتصالات الهاتفية، ومراقبة ما يعرض للبيع من حيث الجودة، والصلاحية، وضبط الأسعار.

وكل ما سبق، يعتبر جهودا مساندة لجهود الجهة المعنية بشؤون الحج في وزارة الحج والعمرة التي تخصصت في خدمة الحجاج.

وزارة الحج.. تعتبر الجهة المختصة بتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشؤون الحج والحجاج، وهي الجهاز الحكومي المحوري الذي يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج إلى جانب التنسيق مع المسؤولين في الدول الاسلامية والدول التي بها أقليات إسلامية.

وتمارس وزارة الحج دورا تخطيطيا وتنفيذيا وإشرافيا ورقابيا للتحقق من تقديم أفضل مستويات الخدمات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله، سواء من الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات الأهلية المختصة برعاية الحجاج والعناية بهم.

وتشرف وزارة الحج على خدمة الحاج منذ وصوله إلى المنافذ البرية والجوية والبحرية للمملكة وخلال إقامته في المدينتين المقدستين وحتى مغادرته، ويشكل الهيكل التنظيمي للوزارة أكثر من 30 وحدة إدارية على مستوى القيادات الإدارية وتجند الوزارة كل عام أكثر من 5 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن في كافة المراكز التابعة لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

النشاط الدعوي

يعضد الجهود التي تقدمها المملكة للحجاج، نشاط دعوي كبير، تقوم به في موسم الحج، فإضافة إلى نشاط الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط العلماء الذين يتواجدون في هذا الموسم الكبير، هناك نشاط دعوي رسمي مثل: نشاط الأمانة العامة لهيئة التوعية الإسلامية في الحج، وقد بدأت تلك الأمانة نشاطها في عام 1392هـ برسم خطط التوعية، والإشراف على تنفيذها خلال موسم حج كل عام.

وتقوم هذه الهيئة بمهمة وضع وتنفيذ تلك الخطط، التي تهدف إلى توعية حجاج بيت الله الحرام، وإرشادهم إلى اتباع الطرق الصحيحة في أداء مناسك حجهم، وحثهم على التمسك بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن مهام هذه الهيئة: إرشاد الحجاج إلى ما يصحح حجهم، والتنبيه على ما قد يقع فيه الحجاج من أخطاء، وذلك عن طريق المحاضرات، والندوات، والمواعظ، والخطب التي تلقى في المساجد، وفي أماكن تجمع الحجاج وسكنهم، ومقرات مؤسسات الطوافة المختلفة، والنشرات الإرشادية التي تطبع بلغات مختلفة، والبرامج التليفزيونية والإذاعية، وأشرطة التسجيل الصوتي، والصفحات الكاملة في الصحف اليومية، وغير ذلك من النشاطات.

وتختار أمانة الهيئة العامة للتوعية الإسلامية في الحج كل عام، كثيرا من الدعاة ترشحهم الجامعات وبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى اختيار دعاة من خارج المملكة، مع اختيار مترجمين يجيدون اللغات غير العربية، وذلك للقيام بالتوعية في الحج في المشاعر، ومراكز مداخل المملكة البرية والبحرية والجوية، ومراكز المواقيت وغيرها من أماكن الحجاج.

وتقيم الهيئة مراكز لها في منى، للتوعية والتوجيه والإرشاد والفتوى، إضافة إلى مراكز متنقلة عبر سيارات مجهزة بمكبرات الصوت، مع فرق الدعاة والمترجمين للاجتماع بالحجاج في مختلف المشاعر والأماكن، للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وهم في أماكن إقامتهم، هذا إضافة إلى لجان التوعية في مراكز منى، للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات عبر الهاتف، توفيرا على الحجاج من مشقة الوصول إلى العلماء والدعاة.

وتعد المملكة موسم الحج من الوسائل الدعوية المهمة، بحيث تجعله كل عام مناسبة تتكاتف خلالها كل وسائل الدعوة، لخدمة ضيوف الرحمن، فتكثف البرامج الدينية، وبرامج التوعية في الحج، مع البرامج المعدة للتواصل بالحجاج والتشاور معهم.

توسعة بيت الله الحرام

أرسى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – ثوابت راسخة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ورعاية ضيوف الرحمن وأنجزت المملكة العربية السعودية واحدة من اكبر المشروعات العملاقة لخدمة الحجاج والمعتمرين وضيوف بيت الله الحرام.

وكانت توسعة الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي دليلا وشاهدا للتاريخ ومنذ عهد المؤسس وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة محل اهتمام الدولة ورعايتها.

توسعة وعمارة الحرمين الشريفين تمت وفق أرقى أساليب فنون العمارة الإسلامية الحديثة حتى أصبح الحرمين الشريفين يستوعبان مليونا مصل في أوقات الذروة مع تطور الساحات المحيطة وتوفير أحدث الخدمات من طاقة كهربائية ومواقف ودورات مياه وخدمات ومرافق سهلت للحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم في يسر وسهولة.

رعاية واهتمام وانجاز

وتأتي العناية بشؤون الحج ورعاية الحجاج في قمة اهتمامات الدولة حيث أولت مجالات الخدمات والبرامج والمشروعات المتعلقة بتوفير وتطوير مرافق الحج عناية خاصة واهتماما كبيرا ونص النظام الأساسي للحكم في المملكة على التزام الدولة بمسؤولية خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج واعمار الحرمين الشريفين وتوفير الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وسهولة.

وتمثل رعاية المقدسات الاسلامية وخدمة قاصديها اولية اساسية ومميزة في سياسة الدولة العليا منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حيث أولت هذا الجانب عناية واهتماما بالغير من منطلق اعتبارات خصوصية المكان بأن جعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاد مهبطا للوحي ومنطلقا للرسالة الإسلامية وموطنا لبيته العتيق ومسجد رسوله عليه افضل الصلاة والتسليم.

تنظيم الحج

ومنذ أن تأسست المملكة كان الاهتمام ينصب على تنظيم الحج وتوفير المناخ الصحي للحجاج وتنقية الأجواء الأمنية وتيسير السبل التي تكفل لهم أداء الفريضة في راحة وأمن واطمئنان، كما أن المشروعات الإنمائية والاقتصادية والتخطيط للرقي بالخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن مستمرة ولم تنقطع حتى الآن.

فأقيمت مشاريع عديدة في الطرق والمواصلات والصحة والعمران ونفذت مشاريع ضخمة أبرزها توسعة المسجدين الشريفين والمشاعر المقدسة وأوليا – حفظمها الله – جل اهتمامه بالحركة العمرانية والانشائية وطاقتها الاسيتعابية لمواجهة ازدياد أعداد الحجاج وكان لشبكة الطرق الداخلية والكباري والأنفاق وتنظيمها النصيب الأكبر في العناية والتنفيذ ودعم أسطول النقل الجوي الذي ينقل الحجاج من خارج المملكة وداخلها.

لجنة الحج العليا

وتتكون الدولة في مجال خدمة الحجاج من منظومة متكاملة من الجهات واللجان العاملة وفي مقدمتها لجنة الحج العليا، وتتولى هذه اللجنة ما يرد إليها من دراسات وتوصيات من وزارة الحج ولجنة الحج المركزية ولجان الحج بالإضافة إلى ما يرفع من مجالس المناطق الثالثة عشرة في المملكة من اقتراحات تتعلق بشؤون الحج والحجاج.

كما تتولى لجنة الحج المركزية، دراسة جوانب الخدمات التنفيذية من قبل الجهات الحكومية وهناك الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ولجنة الحج في المدينة المنورة.

أبحاث الحج

ويعد معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج مؤسسة علمية بحثية ذات صفة اعتبارية مستقلة وجهة استشارية فنية للجنة الحج العليا والجهات الاخرى العاملة في مجال شؤون الحج وقد بلغت عدد البحوث التي اجراها المعهد اكثر من 400 بحث ودراسة منها 29 دراسة ميدانية علمية.

مشروعات لا تتوقف

ولا تتقوف المشروعات والانجازات التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم فهي الآن تقوم بتوسعة المطاف في المسجد الحرام في الأدوار العليا من الحرم المكي الشريف اضافة الى تنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة في المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة.

كل هذه المشروعات تقف شاهدا ودليلا على عطاء هذا الوطن في اليوم الوطني للمملكة.