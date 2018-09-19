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متحدث «التجارة»: «نصاب القلابات» المقبوض عليه من الإنتربول تورط بهذه الجرائم

متحدث «التجارة»: «نصاب القلابات» المقبوض عليه من الإنتربول تورط بهذه الجرائم
متحدث التجارة الحسين
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن المطلوب “نصاب القلابات” الذي تم القبض عليه من قبل الإنتربول السعودي، بتهمة ارتكاب جرائم نصب واحتيال، تورط بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات.

وأضاف الحسين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن ذلك تم على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق “قلابات” بتكلفة تصل لـ 75 ألف بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة 3 سنوات وبعائد شهري مغري يصل لـ4آلاف وتقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات “دون رصيد” مع عدم الإيفاء بها.

وكان الإنتربول السعودي قد تلقى بلاغاً من وزارة التجارة ضد مواطن سعودي مطلوب بقضية مالية، وبالتنسيق مع النيابة العامة اتضح أن المعنيّ مطلوب في قضايا النصب والاحتيال للعديد من الأشخاص بمبالغ مالية كبيرة وهارب إلى خارج المملكة.

وبالتعميم عنه من قِبل الإنتربول السعودي وملاحقته دولياً تم بحمد الله القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 8/ 1 / 1440هـ.

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الإنتربول السعودي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج.

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