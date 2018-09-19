فتاة تنهي حياتها شنقاً داخل غرفتها بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، من جنسية آسيوية، على قتل نفسها شنقا، أمس بحي وادي جليل بالعاصمة المقدسة، وباشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة الواقعة.

وكان مركز العمليات الأمنية الموحدة (٩١١) بمنطقة مكة المكرمة قد تلقى بلاغاً من والد الفتاة يُفيد بوفاة ابنته الآسيوية شنقا، بعد أن قامت بربط عنقها في المروحة، داخل غرفتها، في حي وادي جليل.

وتم نقل جثمان الفتاة إلى المستشفى لإكمال كشف الطبيب الشرعي بعد أن باشرت شرطة العاصمة المقدسة – ممثلة في مركز شرطة المعابدة – الحادثة، وتولت التحقيق تمهيدًا لإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص.