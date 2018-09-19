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شرطة المدينة تعلن توفر وظيفة نائب عمدة

شرطة المدينة تعلن توفر وظيفة نائب عمدة
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تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت شرطة المدينة المنورة (للمرة الأولى) عن توفر وظيفة (نائب عمدة / أ) شاغرة بالحي المخصص لحي (بني معاوية) بالمدينة المنورة التابعة لمركز شرطة أحد بالمرتبة السادسة، ذات الرقم (807)، واشترطت الشرطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت شرطة المدينة ان الشروط المطلوبة في المتقدمين تتمثل فيما يلي:

1- أن يكون سعودياً بالأصل.
2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
3- أن يكون من سكان الحي أو المكان مقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار ومن العارفين بأحوال السكان فيه على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة.
4- أن لا يكون قد سبق عليه الحكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى.
6- أن يكون سالماً من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام وظيفته على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية معتمدة.
7- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.
8- أن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة العامة.
9- ألا يكون متقاعداً عسكرياً أو مدنياً.
10- ألا يكون عسكرياً على رأس العمل.
11- يشترط لشغل وظيفة بالمرتبة (السادسة) أن تكون الخدمة المحسوبة بعد المؤهل العلمي:
أ- يفضّل من يحمل الشهادة الجامعية.
ب – الثانوية العامة أو ما يعادلها + ثمانية سنوات خبرة (بعد الثانوية).
وإعطاء الأولوية لحملة الشهادات الأعلى المستوفية لديهم الشروط المطلوبة وسيعطى أولوية الترشيح لمن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

وأضافت شرطة المدينة أن على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة من سكان الحي التي حدوده من الشمال طريق المطار ومن الجنوب طريق الملك (عبدالعزيز) ومن الشرق طريق الأمير عبدالمجيد (طريق الحزام ومدارس المنارات للبنين) ومن الغرب الدائري الأول (طريق الملك فيصل) ومدخل المدينة الشرقي، التقدم بطلبه لشرطة منطقة المدينة المنورة، شئون الموظفين، مصطحباً معه الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال المدنية في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نشر الإعلان لاستقبال طلبات المواطنين من سكان الحي الذين يرغبون شغل تلك الوظيفة، ولن ينظر لأي طلب بعد انقضاء هذه المدة.

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