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إحصائية لوزارة الإسكان تثير الجدل.. ومغردون: معاناة المواطن مع السكن مزمنة

إحصائية لوزارة الإسكان تثير الجدل.. ومغردون: معاناة المواطن مع السكن مزمنة
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تواصل – فريق التحرير:

أثارت وزارة الإسكان حالة من الجدل، بعد نشرها إحصائية عن نسبة تملك المساكن في المملكة، التي تضمنت مقارنة معيارية بين المملكة وأمريكا.

وأظهرت الإحصائية أن نسبة التملك للمساكن بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً بلغت قرابة الـ 60%، حيث أشارت الدراسة إلى أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في المملكة مشابه إلى حد كبير مع أمريكا.

وأظهرت أن نحو 40% من الشباب السعودي حديثي التخرج ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى أقل من 35 يمتلكون مساكن وهي نسبة عالية مقارنة بـنظرائهم في أمريكا.

ودشن مغردون وسم بعنوان: “#السعوديين – الأكثر – تملك – للمساكن”، حيث انهالت التعليقات والتغريدات الساخرة من هذه الأرقام.

وعلق الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري على الوسم بقوله: “إذا كانت وزارة الإسكان في خطتها المستهدفة تقصد المساكن ذات مادة البناء المسلح، التي بلغت 49.9% في 2017م (49.8% في 2016م).. لماذا لم تستند إليها حينما ذكرت (نسبة التملك) أثناء نشر دراستها الأخيرة؟!

وأضاف العمري “إذا كانت نسبة التملك في عام 2017 تبلغ 59.9% (رغم انخفاضها من 63.2% المتحققة في 2016)؛ كيف وضعت وزارة الإسكان نسبة التملك المستهدفة في 2020م 52% (أي أقل من النسبة الراهنة)”.

وغرد Fahad Alonizy على الوسم بقوله: “نطالب وزارة الإسكان بإعلان الذين تملكوا سكناً، الذين تراوحت أعمارهم بين ١٥و٤٠”.

وعلق مغرد آخر: “نطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في هذه الإحصائيات المزورة”.

وقال أحمد الغباش: “والله إن معاناة المواطن مع السكن مزمنة وجميع البرامج التي طرحت جعلت من الأزمة تراكمية… أرقام تعلن ولكن الواقع يخالف تلك الأرقام.. فَلَو أن جميع الأرقام التي أعلنت طبقت على أرض الواقع كنا انتهينا من مشكلة الإسكان”.

وكتب ظافر الشهراني قائلاً: “احترموا عقولنا كيف طفل عمره ١٥ يمتلك سكناً شكل وزارة الإسكان مو عايشين معنا في عالم ثان أو كوكب آخر”.

وغرد سعد المشعبي قائلاً: “أنا مواطن عمري 40 سنة متقدم للصندوق العقاري منذ عام 1426هـ تم صدور موافقتي القرض عام 1438هـ توجهت للصندوق وتم استبعادي بسبب التزاماتي التي سببها أساساً اشتراطات الصندوق السابقة بامتلاك أرض، لم أستطع الحصول على قرض ولا أملك مسكناً”.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت اليوم، العدد الثالث عشر من نشرتها الدورية التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في السعودية وتوفر للمختصين والمهتمين بالقطاع مجموعة من البيانات والمعلومات والأخبار الرقمية والاقتصادية والتنظيمية ذات العلاقة بقطاع الإسكان.

وتضمن الإصدار الحديث من النشرة دراسة تتعلق بمعدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية دراسة مقارنة معيارية بين السعودية وأمريكا حيث أظهرت الدراسة أن نسبة التملك للمساكن بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً بلغت قرابة الـ 60% حيث أشارت الدراسة إلى أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية مشابه إلى حد كبير مع أمريكا وأظهرت أن نحو 40% من الشباب السعودي حديثي التخرج ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى أقل من 35 يمتلكون مساكنَ وهي نسبة عالية مقارنة بـنظرائهم في أمريكا إلى تقارب 35%.

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