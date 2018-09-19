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الكشف عن هوية قاتل الرئيس اليمني السابق.. وأسباب تصوير جثته

الكشف عن هوية قاتل الرئيس اليمني السابق.. وأسباب تصوير جثته
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تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة يمنية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، هوية قاتل الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا، في العاصمة صنعاء، ديسمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن “القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص على صالح والزوكا من مسدس روسي يدعى “أبو الكرار الوشلي”، الذي كان أحد الوساطات بين الحوثيين وصالح يومها”.

وأضافت أن “عملية القتل تمت بإطلاق رصاصات من مسدس نوع روسي على بعد 100 متر من منزل صالح الكائن في الكميم، أثناء خروج سيارته مع سيارة الوساطة التي تقل على متنها القيادي الحوثي الذي نفذ عملية إطلاق الرصاص عليه، بعد تلقيه اتصالاً من الناطق الرسمي باسم ميلشيا الحوثي الانقلابية محمد عبدالسلام”؛ وفقاً لـ”المشهد اليمني”.

وأشارت المصادر إلى أن “إظهار صور لصالح وهو مقتول في مناطق سنحان، كانت تلبية لأوامر من زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي، بإشهار موت الرجل هناك ترهيباً لأبناء سنحان وقبيلته”.

وكان القيادي في حزب المؤتمر، ياسر اليماني قد كشف في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، أن “الحوثيين حاولوا إعداد مسرحية كما حدث مع صدام حسين في العراق بأنه كان مختبئاً، وحاولوا أيضاً ترويج مسرحية القذافي وتطبيقها على الرئيس علي عبدالله صالح.

وأضاف اليماني أن خطط الانقلابيين فشلت وتأكد للعالم أن الرئيس صالح قُتل أمام منزله، ولم يكن مختبئاً كما يدعي الانقلابيون”.

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