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الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين
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تواصل – فرق التحرير:

كشف الصندوق العقاري، عن موعد إيداع الدعم من الصندوق للمقترض؛ وذلك بعد توقيع المستفيد عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق.

وتساءل أحد المواطنين في تغريدة له بموقع “تويتر”: “متى يتم إيداع الدعم من الصندوق للمقترض، ولماذا لا يكون إيصال الدعم من الصندوق للبنك مباشرة بدلاً من سحب كامل المبلغ من حساب المستفيد؟ “.

وردَّ حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق على المتسائل، قائلاً: “بعد توقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ سحب القسط”.

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