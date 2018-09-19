هل تعرضت لبلاغ كيدي من صاحب العمل؟.. إليك التصرف السليم

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مشاكغل العاملين والوافدين مع أصحاب المؤسسات والأعمال لا تنتهي في المملكة؛ مما يدفع أحد الطرفين في بعض الأحيان إلى تقديم بلاغات كيدية ضد الطرف الآخر.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تلقت تساؤلاً قال السائل فيه: “قام صاحب العمل بإبلاغ هروب برغم أنه قبلها بشهر تم إنهاء خدمة العامل وعدم تجديد هويته وعدم صرف كامل مستحقاته، وقام العامل برفع شكوى بمكتب العمل.. فما هو المطلوب لإلغاء البلاغ”.

وتابع قائلاً: “تم إنهاء خدمات العامل بخطاب رسمي قبل شهر من هذا البلاغ.. وكذلك انتهاء إقامة العامل قبل نصف شهر من هذا البلاغ.. فما هو المطلوب عمله لإلغاء هذا البلاغ الكيدي؟ “.

من جانبه، ردَّ حساب خدمة العملاء الخاص بوزارة العمل عبر “تويتر”، بقوله: “في حال كان بلاغ التغيب كيدياً بإمكانك مراجعة مكتب العمل بإدارة العلاقات العمالية”.