وافد: هل يمكن نقل كفالتي من أخضر «مرتفع» إلى «منخفض»؟.. «العمل» ترد

تواصل – فريق التحرير:

تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تساؤلاً من عامل وافد عن إمكانية نقله إلى كفيل أخضر منخفض، وكفيله الحالي نطاق أخضر مرتفع.

وقال العامل في تغريدة له بموقع “تويتر”: “في حالة أن كفيلي نطاق أخضر مرتفع وأريد النقل إلى كفيل أخضر منخفض … يجوز أم لا؟ “.

وردّ حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل قائلاً: “إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة”.

فيما علق العامل قائلاً: “أنا الحين كفيلي أخضر مرتفع وهو موافق على النقل وأبغي أنقل على أخضر منخفض… الجواب يا ريت… نعم أو لا”.

وقالت خدمة العملاء: “من شروط نقل الخدمة: أن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر”.