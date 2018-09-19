«التحالف» يكشف تفاصيل إسقاط صاروخ حوثي في سماء جازان

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العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة السادسة مساءً (1800) من يوم الأربعاء 9 / 1 / 1440هـ الموافق 19 / 9 / 2018م، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة (جازان)، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات ولله الحمد.

وقال العقيد المالكي إن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (198) صاروخاً.

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