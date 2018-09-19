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مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

فجَّر المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، الدكتور ماجد الحربي، مفاجأة مدوية بشأن الطالب عبدالعزيز مسلم المتوفى داخل إحدى حافلات النقل المدرسية.

وقال الحربي، إن الطالب الذي تُوفي في الشرقية لم يكن في حافلة مدرسية رسمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إصدار حزمة من البرامج لضبط النقل المدرسي، وزيادة كفاءته.

‏وعبَّر الحربي في حديثه لبرنامج “عين التعليم” عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث، ووصف إياها بالمزعجة والمقلقة؛ لذلك عقد وزير التعليم اجتماعاً أمس مع قيادات الوزارة لتدارك مثل هذه المواقف.

وأكد على أن الحادثة وقعت في وسيلة نقل خاصة، وليست من سيارات أسطول النقل التعليمي الذي تشرف عليه الوزارة، وإنما من خلال سيارة نقل خاصة، يتم استئجارها من قِبل أولياء الأمور.

وكشف الحربي عن إطلاق حزمة برامج توعوية وتدريبية للطلاب من خلال استثمار حصة النشاط والساعة الحرة في اليوم الدراسي وإنشاء قاعدة بيانات في كل مدرسة بأسماء الطلاب الذين يتم نقلهم بوسائل نقل؛ حتى يتم المتابعة والحصر بشكل دوري، والتشديد على قادة المدارس بالإبلاغ عن الحضور والغياب للطلاب خلال نصف الساعة الأولى.

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