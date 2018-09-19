مدني عسير يوضح ملابسات اشتعال حافلة مدرسية بـ«الحرجة»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في عسير، اليوم الأربعاء، ملابسات اشتعال حافلة مدرسية بالحرجة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد العاصمي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة ١٢:٣٠ ظهر هذا اليوم الأربعاء عن وقوع حادث حريق في مركبة من نوع (باص) تابعة لإحدى الشركات الوطنية لا توجد به ركاب، وقد عملت فرقة الدفاع المدني على إخماد الحريق.

وأضاف العاصمي أنه لم ينجم عن الحادث أية إصابات أو إشكاليات – ولله الحمد- وتم تسليم الحادث للجهة الأمنية المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.