تفاصيل إحالة 6 موظفين بالمراكز الصحية في بيشة للتحقيق

تواصل – بيشة:

قرر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، سعيد بن جابر القحطاني، إحالة ستة موظفين يعملون بالمراكز الصحية ببيشة للتحقيق؛ بعد أن فاجأ أمس الثلاثاء ثلاثة مراكز صحية بزيارات ميدانية.

ووجه مدير صحة بيشة بإحالة مشرف قطاع صحي، واثنين من مديري مراكز صحية، ومشرف فني، ومشرفتي تمريض، للتحقيق؛ نتيجة تدني مستوى النظافة، وضعف إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الدوام والزي الرسمي.

وأكد القحطاني أنه لن يقبل بأي حالٍ من الأحوال بالتقاعس أو التراخي في الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأشار إلى أن الإخلال بها يعني انعدام الإحساس بالمسؤولية، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي موظف يهمل الالتزام بمواعيد الدوام والزي الرسمي.