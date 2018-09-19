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فيديو جديد يظهر لحظة سقوط شاب من موكب زفاف.. شقيقه يروي التفاصيل

فيديو جديد يظهر لحظة سقوط شاب من موكب زفاف.. شقيقه يروي التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

كشف شقیق الشاب الذي سقط من سیارة وسط طريق عام أثناء مشاركته في موكب زفاف عن ملابسات الواقعة، مشیراً إلى أن شقیقه تعرض لإصابات عدة، فیما أظھر مقطع فیديو جديد لحظة سقوط الشاب من السیارة التي كان يصور منھا.

وقال المواطن ثامر بن خالد المعتق إن شقیقه أحمد كان يشارك أحد أبناء عمومتھم في فرحة زواجه في مركز الأرطاوية التابع لمحافظة المجمعة، وكان من المشاركین في الزفة التي تقل العريس من بیته حتى قصر الاحتفالات.

وأضاف أن شقیقه أخرج جسده من فتحة سقف إحدى السیارات لتصوير موكب الزواج، لكن لم يتمالك نفسه بسبب تفاعله مع التصوير، وسقط أرضاً على الأسفلت بالطريق العام، وكاد يتعرض للدھس، لولا أن قائد إحدى السیارات التي كانت تسیر خلفه انتبه لسقوطه وتوقف فجأة لحمايته من الدھس تحت عجلات السیارات الأخرى.

وتابع بأن المتواجدين قاموا بنقل شقیقه إلى المستشفى وتلقى بعض الإسعافات بعد تعرضه لإصابات وكدمات في أجزاء متفرقة من جسده.

ودعا المعتق الجمیع لأخذ ما حدث لأخیه عبرة وإيقاف مثل ھذه المواكب التي تتسبب في عرقلة حركة المرور وإزعاج مستخدمي الطرق.

 

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