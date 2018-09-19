بريطانيا تحذر «مزدوجي الجنسية»: تجنبوا السفر إلى إيران.. الاعتقال بانتظاركم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

بريطانيا تحذر «مزدوجي الجنسية»: تجنبوا السفر إلى إيران.. الاعتقال بانتظاركم

بريطانيا تحذر «مزدوجي الجنسية»: تجنبوا السفر إلى إيران.. الاعتقال بانتظاركم
0

تواصل – وكالات:

وجهت بريطانيا، اليوم الأربعاء، نصيحة لحاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية بتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة القصوى لتشدد تحذيرها القائم من السفر.

وأوضحت بريطانيا أنها لا تملك سوى سلطات محدودة لمساعدة مزدوجي الجنسية إذا ألقي القبض عليهم.

وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “اتخذ وزير الخارجية (جيريمي هانت) القرار بتحذير حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر لإيران إلا للضرورة القصوى”.

وأضافت “يواجه المواطنون البريطانيون الذين يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً مخاطر إذا سافروا لإيران كما شهدنا للأسف في عددٍ من الحالات.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة؛ لذا إذا اعتقل شخص مزدوج الجنسية فإن قدرتنا على توفير الدعم ستكون محدودة للغاية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر راعٍ للإرهاب

الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر راعٍ للإرهاب

الاحتلال الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً من القدس وجنين وبيت لحم

الاحتلال الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً من القدس وجنين وبيت لحم

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ«ستيني سعودي»

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ«ستيني سعودي»

غارات صهيونية تستهدف طائرة إيرانية لنقل السلاح في مطار دمشق

غارات صهيونية تستهدف طائرة إيرانية لنقل السلاح في مطار دمشق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>