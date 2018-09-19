بريطانيا تحذر «مزدوجي الجنسية»: تجنبوا السفر إلى إيران.. الاعتقال بانتظاركم

تواصل – وكالات:

وجهت بريطانيا، اليوم الأربعاء، نصيحة لحاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية بتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة القصوى لتشدد تحذيرها القائم من السفر.

وأوضحت بريطانيا أنها لا تملك سوى سلطات محدودة لمساعدة مزدوجي الجنسية إذا ألقي القبض عليهم.

وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “اتخذ وزير الخارجية (جيريمي هانت) القرار بتحذير حاملي الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر لإيران إلا للضرورة القصوى”.

وأضافت “يواجه المواطنون البريطانيون الذين يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً مخاطر إذا سافروا لإيران كما شهدنا للأسف في عددٍ من الحالات.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة؛ لذا إذا اعتقل شخص مزدوج الجنسية فإن قدرتنا على توفير الدعم ستكون محدودة للغاية”.