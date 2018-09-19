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«صحة جدة» تكشف ملابسات إتلاف 420 جرعة تطعيم مخصصة للأطفال

«صحة جدة» تكشف ملابسات إتلاف 420 جرعة تطعيم مخصصة للأطفال
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تواصل – جدة:

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة ملابسات، صورة المحضر المتداول عن إتلاف كمية من التطعيمات في أحد المراكز بجدة وأسباب إتلافها.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بـ”صحة جدة” عبدالله الغامدي، أنه يتم رصد الحرارة داخل الثلاجات الخاصة بحفظ اللقاحات بشكل دوري ومستمر؛ للتأكد من جودة اللقاحات، كما تتم القراءة من خلال برنامج إلكتروني.

وأضاف الغامدي أنه قد لوحظ يوم الأحد الماضي في ‏إحدى الثلاجات الموجودة بالمركز، اختلافُ القراءة عن المعدل الطبيعي؛ وهو درجتان إلى 8 درجات؛ وهذا يُعَد خللاً في سلسلة التبريد – مثل ما ذُكر في المحضر – أكثر من المعدل الطبيعي اللازم للحفظ، ويعد الإجراء المتخذ إجراءً نظامياً في إتلاف اللقاحات بالإجراءات النظامية؛ نظراً لحرص المركز على صحة الأطفال وإعطائهم اللقاحات بفاعلية عالية.

وأشار إلى أن هذه الثلاجة ليست الوحيدة داخل المركز، والخدمة تقدم بالشكل المطلوب، ولم تتأثر مع استمرار إعطاء اللقاحات للأطفال، وقد تم تطعيم 18 طفلاً يوم الأحد الماضي، ويوم الاثنين 21 طفلاً، وهي المعدلات الطبيعية اليومية.

وكان محضر إتلاف قد تم تداوله من أحد المراكز الصحية بشمال جدة، عن إتلاف 420 جرعة من شلل الأطفال؛ ما أثار حفيظة عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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