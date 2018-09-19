«تعليم الطائف»: الالتزام بمواعيد الدوام ضرورة.. وإجراءات نظامية بحق المقصرين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«تعليم الطائف»: الالتزام بمواعيد الدوام ضرورة.. وإجراءات نظامية بحق المقصرين

«تعليم الطائف»: الالتزام بمواعيد الدوام ضرورة.. وإجراءات نظامية بحق المقصرين
0

تواصل – الطائف:

شددت إدارة التعليم بالطائف، على أهمية التزام الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات بمواعيد الدوام الرسمي.

وأضاف تعليم الطائف، خلال تعميم لجميع إدارات ومكاتب التعليم التابعة له، أنه سيتم تنفيذ جولات رقابية دورية لمتابعة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة الطائف إنه بناء على عدة تعاميم وإشارة لما يرد من نتائج تفقد الدوام الرسمي التي تنفذها هيئة الرقابة كافة مناطق المملكة من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية والنصف ظهراً؛ فإن إدارة المتابعة (بنين – بنات) ستنفذ جولات رقابية دورية لمتابعة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين.

وأكدت إدارة تعليم الطائف على أهمية تقيد جميع الموظفين الموظفات بمواعيد الدوام الرسمي، كما وردت لقرار مجلس الوزراء المشار إليه والمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته.

وأضافت أنه على جميع المسؤولين الرفع بأسماء الموظفين الموظفات المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي للإدارة المتابعة المعنية للتحقيق معهم، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر، ومحاسبتهم وفق النظام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

«تعليم الطائف» يحقق في اعتداء طالب على معلمه

«تعليم الطائف» يحقق في اعتداء طالب على معلمه

مختصون: دوام الـ8 ساعات نهج خاطئ لا يساعد على الإنتاجية ويؤثر على التركيز

مختصون: دوام الـ8 ساعات نهج خاطئ لا يساعد على الإنتاجية ويؤثر على التركيز

«النائب العام»: إجراءات نظامية لردع المتورطين في جرائم «التحرش بالأطفال»

«النائب العام»: إجراءات نظامية لردع المتورطين في جرائم «التحرش بالأطفال»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>