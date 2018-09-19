«تعليم الطائف»: الالتزام بمواعيد الدوام ضرورة.. وإجراءات نظامية بحق المقصرين

تواصل – الطائف:

شددت إدارة التعليم بالطائف، على أهمية التزام الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات بمواعيد الدوام الرسمي.

وأضاف تعليم الطائف، خلال تعميم لجميع إدارات ومكاتب التعليم التابعة له، أنه سيتم تنفيذ جولات رقابية دورية لمتابعة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة الطائف إنه بناء على عدة تعاميم وإشارة لما يرد من نتائج تفقد الدوام الرسمي التي تنفذها هيئة الرقابة كافة مناطق المملكة من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية والنصف ظهراً؛ فإن إدارة المتابعة (بنين – بنات) ستنفذ جولات رقابية دورية لمتابعة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين.

وأكدت إدارة تعليم الطائف على أهمية تقيد جميع الموظفين الموظفات بمواعيد الدوام الرسمي، كما وردت لقرار مجلس الوزراء المشار إليه والمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته.

وأضافت أنه على جميع المسؤولين الرفع بأسماء الموظفين الموظفات المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي للإدارة المتابعة المعنية للتحقيق معهم، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر، ومحاسبتهم وفق النظام.