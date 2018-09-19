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معلم يزور طلابه بعد نقله لمدرسة أخرى.. شاهد ردة فعلهم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مؤثر فوجئ طلاب الصف الثاني بإحدى مدارس محايل عسير، بمعلمهم الذي درس لهم بالصف الأول العام الماضي يزوروهم مرة أخرى.

ووثق مقطع فيديو متداول، استقبال الطلاب لمعلمهم بالأحضان والقبلات والترحيب؛ وذلك بعد زيارته بعدما تم نقله إلى مدرسة أخرى، حيث تجمعوا حوله في مشهد يعكس مدى ارتباط هؤلاء الطلاب بمعلمهم السابق.

وتوجه المعلم بالسلام على طلابه السابقين وحمل معه هدايا وزعها عليهم داخل الفصل، كما سأل عن أحوالهم.

وأشاد متداولو المقطع بهذه المشاعر النبيلة التي تربط بين المعلم وطلابه، الذي يعد بمثابة الأب الثاني لهم، في توجيههم وتربيتهم، ونشر القيم والمثل العليا في عقول الأطفال والجيل الناشئ.

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