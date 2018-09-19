«عمران خان»: أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً

تواصل – الرياض:

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن المملكة العربية السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة.

وأضاف خان، في مقابلة مع الإعلامي تركي الدخيل، أفادت “قناة العربية” أنها ستبث الأحد عند السابعة مساءً بتوقيت السعودية، أن أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً. وأكد خان أن بلاده تقف مع السعودية دائماً.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، ⁧شاه محمود قريشي، قد أعلن عن أولى جولات خان الخارجية التي استهلها في السعودية مشدداً على أن العلاقات مع المملكة قديمة ومتأصلة، وستعمل باكستان على تعميقها أكثر.

ووصل خان أمس إلى المملكة، وزار المسجد النبوي بالمدينة المنورة. واليوم التقى وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح وعدداً من المسؤولين السعوديين. ومن المنتظر أن يلتقي عمران خان بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم سيتجه بعدها إلى أبوظبي ثاني محطات جولته الخارجية الأولى.

يذكر أن حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً، من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها “الرابطة الإسلامية”، و”حزب الشعب”.