«عمران خان»: أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«عمران خان»: أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً

«عمران خان»: أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً
0

تواصل – الرياض:

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن المملكة العربية السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت للمساعدة.

وأضاف خان، في مقابلة مع الإعلامي تركي الدخيل، أفادت “قناة العربية” أنها ستبث الأحد عند السابعة مساءً بتوقيت السعودية، أن أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولاً. وأكد خان أن بلاده تقف مع السعودية دائماً.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، ⁧شاه محمود قريشي، قد أعلن عن أولى جولات خان الخارجية التي استهلها في السعودية مشدداً على أن العلاقات مع المملكة قديمة ومتأصلة، وستعمل باكستان على تعميقها أكثر.

ووصل خان أمس إلى المملكة، وزار المسجد النبوي بالمدينة المنورة. واليوم التقى وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح وعدداً من المسؤولين السعوديين. ومن المنتظر أن يلتقي عمران خان بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم سيتجه بعدها إلى أبوظبي ثاني محطات جولته الخارجية الأولى.

يذكر أن حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً، من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها “الرابطة الإسلامية”، و”حزب الشعب”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يبحث تطورات الأحداث الإقليمية مع رئيس وزراء باكستان

ولي العهد يبحث تطورات الأحداث الإقليمية مع رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يصل جدة في أولى جولاته الخارجية

رئيس وزراء باكستان يصل جدة في أولى جولاته الخارجية

وزير خارجية أمريكا: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

وزير خارجية أمريكا: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

ارتفاع أسعار النفط مع بحث شراكة نووية بين المملكة وأمريكا

ارتفاع أسعار النفط مع بحث شراكة نووية بين المملكة وأمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>