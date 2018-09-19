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دراسة حديثة: هذه الأطعمة تنشط المخ وتقاوم الاكتئاب

دراسة حديثة: هذه الأطعمة تنشط المخ وتقاوم الاكتئاب
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تواصل – متابعات:

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد الصحة العامة في أستراليا، عن أن هناك بعض الأطعمة تساعد في تحسن عمل المخ ومقاومة أمراض نفسية مثل الاكتئاب.

وبحسب ما ذكر موقع “أليمينتي” الإسباني؛ فإن الدراسة أكدت أن الأطعمة مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والأسماك، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بشكل كبير، وفي المقابل؛ فإن الأطعمة المصنعة والسكريات، تميل بدورها إلى أن تجعل المخ يتفاعل بطريقة عكسية على المدى الطويل.

وأضافت الدراسة أن الكربوهيدرات والسكريات مسألة معقدة وحساسة، فعندما نأكل رقائق البطاطس أو حلويات يتم استيعابها سريعاً وتحدث حالة من المتعة، لكن هذا الإحساس يختفي بسرعة أيضاً.

ووفق الدراسة؛ فإن في المقابل تساهم الحبوب الجافة مثل الأرز ودقيق الشوفان والأطعمة التي لا تحتوي على سكريات، في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم وتساعد على عمل هرمون “السيروتونين”؛ وهو ناقل عصبي له تأثير على حالتنا المزاجية.

وأشارت إلى أن مضادات الأكسدة لا تعمل فقط على الوقاية من شيخوخة الأعضاء والأنسجة، بل لها أيضاً تأثير كبير على المخ، حيث يكون لها دور في جعل الخلايا تخزن أكبر قدر من المواد الكيميائية مثل: “الدوبامين”، أو “السيروتونين”.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الدهون وخصوصاً الأنواع التي تحتوي على أوميجا 3، لها تأثير كبير في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مثل الخرف، كما تعد فيتاميناتB حليفاً جيداً للدماغ خاصة B6 وB12، الذي يعد الموز والخضراوات مصدراً جيداً لها.

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