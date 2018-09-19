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واصفاً البادرة بالإنسانية.. أمير الباحة يستقبل «الزهراني» المتنازل عن قاتل ابنه (صور)
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بمكتب سموه بالإمارة، اليوم، المواطن سعيد بن أحمد الزهراني، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وعدّ سموه ما قام به المواطن من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة بمشيئة الله، واصفاً سموه هذا العفو بالبادرة الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.

وبيَّن سمو أمير الباحة أن العفو والصفح من شيم الكرام الصالحين, سائلاً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالباحة سابقاً الشيخ عبدالله بن أحمد القرني ووكيل إمارة المنطقة ومدير عام مكتب سموه المتحدث الرسمي للإمارة.

 

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