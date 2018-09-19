مواطن يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير الشرقية: ليس غريباً على هذه البلاد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

مواطن يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير الشرقية: ليس غريباً على هذه البلاد

مواطن يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير الشرقية: ليس غريباً على هذه البلاد
0

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، المواطن خلفان بن بلال بن سالم البلوشي، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وأكد سموه لوالد المقتول، أن قيامه بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة وأن العفو والصفح من شيم الرجال، مضيفاً أن ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا، وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق على فعل الخير.

وأعرب سموه، عن شكره لجهود لجنة الإصلاح ذات البين، داعياً الله أن يحمي الوطن وقيادته، ويديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف بإذن الله، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يرحم ويغفر للفقيد.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمريكا.. مسلح يقتل 5 أشخاص بينهم زوجته ثم ينتحر في كاليفورنيا

أمريكا.. مسلح يقتل 5 أشخاص بينهم زوجته ثم ينتحر في كاليفورنيا

القصاص من وافد قتل مواطناً بطعنات نافذة بالرياض

القصاص من وافد قتل مواطناً بطعنات نافذة بالرياض

مقيم يقتل نفسه «شنقاً» داخل مسكنه في تبوك

مقيم يقتل نفسه «شنقاً» داخل مسكنه في تبوك

التحقيق مع قائد مركبة حاول دهس مشرفة تربوية في عسير

التحقيق مع قائد مركبة حاول دهس مشرفة تربوية في عسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>