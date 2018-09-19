مواطن يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير الشرقية: ليس غريباً على هذه البلاد

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، المواطن خلفان بن بلال بن سالم البلوشي، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وأكد سموه لوالد المقتول، أن قيامه بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة وأن العفو والصفح من شيم الرجال، مضيفاً أن ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا، وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق على فعل الخير.

وأعرب سموه، عن شكره لجهود لجنة الإصلاح ذات البين، داعياً الله أن يحمي الوطن وقيادته، ويديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف بإذن الله، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يرحم ويغفر للفقيد.