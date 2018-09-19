«الغذاء والدواء» تُحذر من 3 منتجات «كحل عيون»: تخلصوا منها فورًا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

التحالف: إعفاء العسكريين «جزاءات انضباطية» لا تتعلق بالقانون الدولي الإنساني

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

حادث مروع.. وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق «شرما – تبوك» (صور)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

«الغذاء والدواء» تُحذر من 3 منتجات «كحل عيون»: تخلصوا منها فورًا

«الغذاء والدواء» تُحذر من 3 منتجات «كحل عيون»: تخلصوا منها فورًا
0

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات كحل عيون، لاحتواء اثنين منها على نسبة عالية من الرصاص، واحتواء الآخر على نسبة عالية من الرصاص والأنتيمون والزرنيخ وتجاوز العدد المايكروبي المسموح به.

وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجي كحل عيون على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ولفتت إلى أن المنتج الأول يحمل اسم “كحل الأثمد الأسود بماء زمزم ومياه ورد سورما ماميرا الحرمين أصفهاني” “AL-ASMAD EYELINER BLACK” وتاريخ صلاحيته 01/2022.

أما المنتج الثاني فهو “كحل الأثمد الأحمر الأصلي بماء زمزم وماء الورد” “AL-ASMAD ALHARMAIN ZAM ZAM & ROSE WATER” وتاريخ صلاحيته 06/2022.

وتطرقت الهيئة إلى أن نتائج التحليل أظهرت احتواء منتج كحل آخر يحمل اسم “كحل الأثمد الأسود الأًصلي بماء زمزم وماء الورد سورما مهميرا” ” AL-ASMAD ALHARMAIN ZAM ZAM & ROSE WATER”، على نسبة عالية من مادة الرصاص والأنتيمون والزرنيخ والعدد المايكروبي تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943 مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية منها يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة من خلال زيارة موقعها الالكتروني: www.sfda.gov.sa، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد 19999 .

ØªØ­Ø°ÙØ± ÙØ­Ù Ø§ÙØ§ÙØ«ÙØ¯ ÙØ¹ ÙØ§Ø¡ Ø²ÙØ²Ù-02.jpg

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تُعلّق الاستيراد من مصنع أدوية.. هذا ما رصد خلال زيارة تفتيشية

«الغذاء والدواء» تُعلّق الاستيراد من مصنع أدوية.. هذا ما رصد خلال زيارة تفتيشية

برعاية وزير الصحة.. «الغذاء والدواء» تُطلق غداً استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي

برعاية وزير الصحة.. «الغذاء والدواء» تُطلق غداً استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي

«الغذاء والدواء»: إعادة غلي المياه لا يشكل أي خطر على الصحة

«الغذاء والدواء»: إعادة غلي المياه لا يشكل أي خطر على الصحة

الغذاء والدواء تفرض غرامات على منشآت صيدلانية ومنتجات تجميل بـ 2.8 مليون ريال

الغذاء والدواء تفرض غرامات على منشآت صيدلانية ومنتجات تجميل بـ 2.8 مليون ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>