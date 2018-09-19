إعصار فلورنس يتسبب في غرق نحو مليوني دجاجة

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لم تقف الآثار المدمرة لإعصار”فلورنس” الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، عند حد الأضرار البشرية ولا تهدّم بعض المباني وغرق الطرقات، لكن آثار الإعصار المدمرة وصلت إلى الطيور والحيوانات، حيث كشف أحد أكبر منتجي الدواجن في أمريكا أن الإعصار “فلورنس” تسبب في غرق 1.7 مليون دجاجة، إثر هطول الأمطار القياسي والفيضانات.

وبشكل عام فقد تضرر القطاع الزراعي والحيواني الأمريكي منذ يوم الاثنين قبل الماضي.

وقال بيان لشركة “ساندرسون فارمز”، كبرى شركات الإنتاج‏ في مجال الدواجن، إن العدد الذي فقدته الشركة من الدجاج يمثل 8.5% من الإنتاج‏ الكلي المقدر بـ20 مليون دجاجة.

يأتي ذلك فيما حذرت الشركة أن 6.3 مليون دجاجة أخرى تحت الخطر، بفعل المياه المتراكمة في خنادق تقطع الطريق أمام الإمدادات الصناعية وأعلاف الدواجن، ومن دون الوصول إلى الدجاج فسوف يكون مصيره الحتمي الموت.

ولعل هذا الخبر يُذكر بالحجم المهول لتجارة اللحوم البيضاء في الولايات المتحدة، حيث يعيش الدجاج المعرض للخطر في 30 مزرعة فقط، تضم كل واحدة حوالي 211 ألف دجاجة.

ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن لحوم الدجاج هي الأكثر استهلاكاً، كما تظهر بيانات الشهر الماضي أنها كذلك الأكثر تصديراً من بين أنواع اللحوم الأخرى.