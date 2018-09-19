كيف تتجاهل من يزعجك على سناب شات دون أن يدري؟

تواصل – متابعات:

هل تعاني من الأصدقاء المزعجين على “سناب شات”؟ الإجابة في أغلب الأوقات تكون نعم، حيث لا تخلوا أغلب مواقع التواصل الاجتماعي من الأصدقاء المزعجين، والذين ترغب في تجاهل رسائلهم دون أن يشعروا بذلك.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” فإن تطبيق سناب شات أعلن مؤخرا عن طرح ميزة جديدة تُسمى عدم الإزعاج Do Not Disturb، التي تسمح للمستخدمين بالتخلص من الإشعارات المزعجة من أشخاص أو مجموعات معينة دون إعلامهم بذلك؛ وتعتبر هذه الميزة واحدة من الميزات القليلة التي نالت إعجاب مستخدمي التطبيق منذ أن تم طرح تصميم سناب شات خلال الأشهر القليلة الماضية.

هذه الميزة متاحة لنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد Android، ولكن كيف يمكنك تفعيلها والاستفادة منها؟

أولًا: طريقة تجاهل الأصدقاء المزعجين من التسلسل الزمني Timeline الخاص بك على سناب شات

ابحث عن جهة الاتصال التي تريد تجاهلها في قائمة الأصدقاء.

اضغط باستمرار على الـ Bitmoji الخاص بالشخص أو صورة الملف الشخصي.

عندما تظهر لك الشاشة المنبثقة اضغط على خيار الإعدادات Setting.

اضغط على خيار عدم الإزعاج Do Not Disturb.

لمعرفة ما إذا كان هذا الخيار قد تم تفعيله لهذا الشخص يجب عليك الخروج من قائمة جهات الأصدقاء، ثم الرجوع إليها مرة أخرى إذا كان خيار “عدم الإزعاج” قد تغير ليصبح “تشغيل الإشعارات” Turn on Notifications، فبذلك تكون قد تخلصت بالفعل من إزعاج هذا الشخص لحين تشغيل الإشعارات له مرة أخرى.

ثانياً: طريقة تجاهل شخص ما من رسائل سناب شات

افتح المحادثة التي بينك وبين هذا الشخص.

اضغط على زر القائمة المكون من ثلاثة أسطر.

ستجد خيار عدم الإزعاج وموجود بجوار زر تبديل قم بتفعيله ليصبح باللون الأخضر.

رابعًا: كيفية منع أشخاص محددين من رؤية قصص سناب شات الخاصة بك