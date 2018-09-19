«القدس الدولية» تُحذر من مخططات تقسيم المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

حذرت مؤسسة القدس الدولية، من مخططات ومشاريع إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى في القدس المحتلة مكانياً.

وأشار مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى أن اقتحامات السياسيين والمستوطنين تستبيح المسجد الأقصى بصورة غير مسبوقة.

ورأى أن الاحتلال يعمل من أجل تغيير الوضع القائم التاريخي للوصول إلى وضع جديد تكون فيه السّيادة على المسجد بيده، لافتا إلى أن ذلك برز من خلال تطوّر الاقتحامات وما يرافقها من ممارسات وصلوات تلموديّة تتمّ تحت عين الشرطة وبرعايتها، وعودة الاقتحامات السياسية لأعضاء الكنيسيت ووزراء في حكومة الاحتلال.

ودعا حمود الجهات الدولية والعربية والفلسطينية كافة إلى تكثيف الجهود لحماية المسجد الأقصى من اعتداءات واقتحامات الاحتلال ، والعمل من أجل دعم قضية القدس وأهلها.