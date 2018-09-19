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الدفاع المدني يغلق 5 مواقع بالرياض لمخالفتها أنظمة السلامة

الدفاع المدني يغلق 5 مواقع بالرياض لمخالفتها أنظمة السلامة
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تواصل- فريق التحرير:

بلغ عدد المواقع التي أغلقها مؤقتاً الدفاع المدني بمدينة الرياض 5 مواقع في إطار حملة السلامة للمباني العالية, التي أطلقتها الأسبوع الماضي الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض التي تهدف إلى أعمال الكشف على جميع الأبراج والمباني العالية بمدينة الرياض ما بين مباني قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق .

الحملة التي شملت حتى الآن 42 موقعًا, رصدت في بعضها عددا من المخالفات وتم التعامل معها وفق اللائحة المنظمة لذلك، وألزمت الحملة المقاولين وشركات السلامة ضمن المباني تحت الإنشاء بعدد من المواقع على تطبيق قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الانشاءات للمباني ( تحت الإنشاء ) وتفعيلها سواء فيما يتعلق في أنظمة السلامة وشروطها وتفعيل دور المختص بأعمال السلامة .

كما شاركت فرق إطفاء الدفاع المدني في والتدريب ضمن الحملة لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة فيها .

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