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قطة تكشف شحنة مخدرات كبيرة

قطة تكشف شحنة مخدرات كبيرة
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تواصل – وكالات:

نالت قطة بريطانية شهرة وإعجاباً واسعين في الآونة الأخيرة، بعدما ساعدت على كشف كمية كبيرة من المخدرات، إذ أمسكت كيساً من الممنوعات وأخذته إلى بيت الشخص الذي يتولى تربيتها.

وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” فإن القطة غادرت منزل أصحابها في منطقة بريستول، قبل أن تعود وبفمها كيس المخدرات، ولم يجر الكشف عن هويتها ولا هوية صاحبها لأسباب أمنية.

وأظهرت الصورة كيساً يضم قرابة ثلاثين ملفوفة بالبلاستيك فيما يفترض أن يكون مخدرات من صنف “A”.

وكتبت الشرطة المحلية في تغريدة “مازحة” على موقع تويتر “دعوكم من الكلاب، علينا أن نستعين بالقطط” في إشارة إلى مساعدة الحيوان الأليف على كشف المخدرات وإيصالها إلى الشرطة.

وفوجئ الشخص الذي يربي القطة حين وجد كيس المخدرات خلال فترة الليل وبادر على الفور إلى الاتصال بالشرطة ولم يجر توقيف أي شخص حتى الآن إثر كشف الكيس.

وتُجري الشرطة تحقيقاً في الوقت الحالي لأجل التعرف على صاحب الكيس المحتمل الذي فقد بضاعته الممنوعة بسبب قطة.

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