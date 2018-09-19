«تعليم الرياض»: فتح باب الترشح للمعلمين الراغبين في العمل كمنسقين للموهوبين

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الموهوبين فتح باب الترشح للمعلمين الراغبين في العمل كمنسقين للموهوبين وذلك في المدارس التي لا يتوفر فيها معلم موهوبين.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي, أن فتح باب الترشيح لبرنامج منسقي الموهوبين للعام الحالي 1439 / 1440هـ يأتي في إطار خطة التوسع المستمرة المنفذة كل عام، سعيًا من الإدارة لتعميم برامج الموهوبين في المدارس، مشيرًا إلى أن ذلك سيشمل مراحل التعليم المختلفة، بهدف تفعيل دور منسق الموهوبين في رعاية ودعم الطلاب الموهوبين والمبدعين.

من جهته أوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم الرياض الدكتور محمد العقيّل, أن الترشيح لبرنامج منسقي الموهوبين يتم في حال عدم توفر معلم موهوبين في المدرسة وفق شروط محددة هي أن يكون المرشح حاصلاً على البكالوريوس التربوي أو دبلوم عام في التربية، وأمضى 4 سنوات في التدريس، وألاّ يقل تقديره في درجة البكالوريوس عن جيد، وكذلك حصوله على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي للعامين الأخيرين، وأن يكون مُلماً باستخدام الحاسب الآلي، ويفضل من لديه مشاركات في مجال الموهوبين.

وأفاد أن منسق الموهوبين هو معلم غير مفرغ يتولى التنسيق مع إدارة الموهوبين للتعرّف على الطلاب الموهوبين وترشيحهم للبرامج الإثرائية، وتنفيذ برامج رعاية الموهوبين المقررة وفق خطة معتمدة ومتابعة مستمرة من مدير المدرسة، مشيرًا إلى أن مدة التكليف هي عام دراسي قابل للتجديد.

وفيما يتعلق بالحوافز التي يحصل عليها المرشحون لبرنامج منسقي الموهوبين, لفت العقيّل إلى أنه وفقا لتنظيمات العمل في رعاية الموهوبين يتم إعفاء المنسق من المناوبة والإشراف اليومي وحصص الانتظار وتكون له الأولوية في تخفيض نصابه من الحصص مقارنة بزملائه في التخصص، مضيفًا أن له الأولوية مستقبلاً للعمل كمعلم موهوبين مفرغ، حال توافر الشروط وإمكانية التفريغ وإثبات الكفاءة في مجال العمل.

ودعا الدكتور العقّيل قادة المدارس إلى ترشيح المعلم المناسب ممن تنطبق عليه الشروط من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية والورقية وإرسالها على الإيميل mohobriyad1439@gmail.com أو تسليمها لإدارة الموهوبين في موعد نهاية دوام يوم الخميس 17/1/1440هـ.