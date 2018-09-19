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«مياه الشرقية» تُنفذ 12 ألف توصيلة منزلية في 8 أشهر

«مياه الشرقية» تُنفذ 12 ألف توصيلة منزلية في 8 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

نفَّذ قطاع توزيع المياه بالمملكة، ممثلاً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية (12403) توصيلات منزلية جديدة للخدمات المائية والبيئة في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية التي تشكل 26% من مساحة المملكة، ضمن جهود المديرية المتواصلة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية للمياه والخدمات البيئية.

وأوضح مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن المديرية قامت خلال الثماني أشهر من العام الحالي 2018م بتنفيذ ( 7662 ) توصيلة منزلية للخدمات المائية في إحدى عشر مدينة ومحافظة بالمنطقة الشرقية تشمل ( الدمام، والخبر، والقطيف، وسيهات، والجبيل، ورأس تنورة، وبقيق، والأحساء، والخفجي، وحفرالباطن، والنعيرية) ستسهم في سقيا أكثر مائة ألف نسمة من سكان المنطقة يقطنون في أكثر من ( 90 ) مخططاً ؛ لتضيف بذلك تغطية لمساحة تتجاوز أربعة ملايين متر مربع في المنطقة الشرقية.

وبيَّن المهندس المطيري، أنه وخلال ذات الفترة – ثمانية أشهر – عملت المديرية على تنفيذ ( 4741 ) توصيلة منزلية لخدماتها البيئية في ثمانِ مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية شملت (الدمام، والخبر، والقطيف، والأحساء، وسيهات، وصفوى، والجبيل، والخفجي)، لتزيل الضرر عن أكثر من ستين ألف نسمة يسكنون في أكثر من مائة مخطط؛ تقارب المساحات التي تمت تغطيتها ( 2.3 ) مليون متر مربع.

وأكد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أن هذه الأعمال التي قام وأشرف عليها عشرات المهندسين والفنيين من خلال عدة مشاريع قامت عليها وأخرى سبقتها تستند المديرية في تنفيذها إلى مبادرات قطاع توزيع المياه الداعمة لبرنامج التحول الوطني 2020 وتماشياً مع التوجيهات الدائمة بسقيا السكان وإزالة الضرر البيئي عنهم ؛ مشدداً على أن مسيرة هذه الأعمال في التوصيلات المنزلية لن تتوقف في الوصول نحو المستفيدين من كافة الخدمات المائية والبيئية بالمنطقة الشرقية.

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