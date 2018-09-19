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سفير المملكة بالمنامة: 60 موقوفاً سعودياً في سجون البحرين

سفير المملكة بالمنامة: 60 موقوفاً سعودياً في سجون البحرين
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تواصل – الرياض:

قال سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ: ‘‘إن عدد السجناء والموقوفين السعوديين في السجون البحرينية بلغ 60 سجيناً وموقوفاً في قضايا معظمها مالية ومدنية‘‘ وفقاً لـ”اليوم”.

وأوضح “آل الشيخ”، أن هناك أكثر من 600 قضية للرعايا السعوديين منظورة لدى الجهات البحرينية نتيجة قضايا متنوعة خلال العام الماضي.

وأكد السفير آل الشيخ أن نسبة القضايا الجنائية قليلة مقارنة مع القضايا الأخرى حيث لا تتجاوز نسبة 10 % سنوياً من إجمالي القضايا التي تتم متابعتها من السفارة السعودية بحضور محاميها.

وأضاف، أن قسم شؤون السعوديين المخصص لمتابعة الرعايا يعد من أكبر الأقسام بالسفارة ويضم أكثر من 13 موظفاً وموظفة، حيث يرتبط عملهم مباشرة بالسفير ويعمل على رعاية المواطنين السعوديين على مدار الساعة وتقديم جميع أنواع المساعدة لهم ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين السعوديين في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن السفارة ممثلة بقسم شؤون السعوديين تقوم بزيارات مجدولة واستثنائية برفقة محامي السفارة إلى السجناء السعوديين والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة أحوالهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في مملكة البحرين، وأيضا تسليم المخصصات الشهرية للسجناء السعوديين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

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