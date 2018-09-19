الإنتربول السعودي يسترد مطلوباً في قضايا نصب واحتيال

تواصل- واس:

تلقّى الإنتربول السعودي بلاغاً من وزارة التجارة ضد مواطن سعودي مطلوب بقضية مالية وبالتنسيق مع النيابة العامة، اتضح أن المعنيّ مطلوب في قضايا النصب والاحتيال للعديد من الأشخاص بمبالغ مالية كبيرة وهارب إلى خارج المملكة.

وبالتعميم عنه من قِبل الإنتربول السعودي وملاحقته دولياً تم بحمد الله القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 8/ 1 / 1440هـ.

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الإنتربول السعودي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج.